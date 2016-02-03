الأوقاف تشيد 8 مساجد فى البحر الأحمر بـ15 مليون جنيه

انتهت وزارة الأوقاف المتمثلة فى مديرية أوقاف البحر الأحمر، من إنشاء 3 مساجد بمدن البحر الأحمر المختلفة، ضمن 8 مساجد تشيدهم وزارة الأوقاف بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.

ومن ضمن المساجد التى سلمتها وزارة الاوقاف مسجد "مرسى علم" بإجمالى تكلفة مليون و200 ألف جنيه تقريبا والثانى هو مسجد "الإخلاص" بمدينة الشلاتين بإجمالى تكلفة 2 مليون ونصف المليون جنيه، الثالث مسجد "الوادى" بمدينة رأس غارب بإجمالى تكلفة مليون و300 ألف جنية تقريبا.

كما قامت مديرية أوقاف البحر الأحمر خلال عام 2015 بفرش 22 مسجد بالموكيت الفاخر، بمختلف مدن المحافظة بكمية 4 آلاف متر تقريبا.

ومن منطلق دور مديرية الأوقاف فى مساعدة الفقراء من المسلمين بلغت جملة الإعانات، التى قدمتها فى عام 2015 حوالى 400 ألف جنيه تقريبًا لعدد "3200" حالة إنسانية فقيرة.

وقدمت مديرية أوقاف البحر الأحمر قروض حسنة للمواطنين بضمان دهب عن طريق مؤسسة القرض الحسنة، فقد بلغت جملة القروض حـوالى 60 ألف جنيه تقريبًا.

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