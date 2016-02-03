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بالصور.. أمير الدنمارك يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد متحف المخطوطات

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بالصور.. أمير الدنمارك يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد متحف المخطوطات بالصور.. أمير الدنمارك يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد متحف المخطوطات
زار الأمير هنريك أمير الدنمارك وزوجته الملكة مارجريت، والوفد المرافق لهما، مكتبة الإسكندرية، وكان فى استقبالهم الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، حيث قاموا بجولة كاملة بالمكتبة بكامل أقسامها ومتاحفها.

وأهدت مكتبة الإسكندرية الأمير هنريك، مجموعة من المطبوعات الخاصة بالمكتبة منها صور كتاب ذاكرة القاهرة الفتوغرافية، والقاهرة فى القرن الـ19 والقرن الـ20 وأبدى الأمير إعجابه واندهاشه بجمال القاهرة فى تلك الحقب التاريخية.

وقال الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أمير الدنمارك قام بجولة تفقد خلالها متحف المخطوطات، والمتحف التكنولوجى، ومتحف الآثار، ومتحف السادات بالمكتبة.

واستمع لشرح عن تاريخ إنشاء المكتبة والمكتبة القديمة وشاهد عرضًا للأماكن الأثرية فى المكتبة، وأكد أن آخر زيارة رسمية له إلى كانت منذ 20 عامًا، إلا أنه استمر فى زيارة مصر فى زيارات خاصة للتمتع بزيارة الأماكن الأثرية وجوها المشمس طوال العام.

يذكر أن زيارة أمير الدنمارك إلى الإسكندرية قد شملت زيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى والمسرح الرومانى ومتحف المجوهرات والمتحف القومى

امير الدنمارك خلال الزيارة (1)

امير الدنمارك خلال الزيارة (2)

امير الدنمارك خلال الزيارة (3)

امير الدنمارك خلال الزيارة (4)

امير الدنمارك خلال الزيارة (5)

امير الدنمارك خلال الزيارة (6)

امير الدنمارك خلال الزيارة (7)
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