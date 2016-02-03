لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.. استنشق كربونات الصوديوم

التهاب الجيوب الأنفية مشكلة تواجه الكثيرين لأسباب مختلفة، منها التعرض للأتربة والغبار وبرودة الطقس وسوء الأحوال الجوية، وهناك عدة وسائل علاجية لمواجهة التهاب الجيوب الأنفية .

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>تعدد أنواع علاج التهاب الأنفية

>قال الدكتور فادى سمير لوقا استشارى الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن الطرق والوسائل العلاجية التى يستخدمها مرضى التهاب الجيوب الأنفية تتعدد ما بين إجراء عملية جراحية أو مناظير فى الجيوب الأنفية واستخدام أدوية وعقاقير، وتستخدم حسب حالة المريض. وصفة كربونات الصوديوم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

>وتابع استشارى الأنف والأذن والحنجرة، يجهل كثير من مرضى التهاب الجيوب الأنفية بعض الوصفات الطبيعية المفيدة، ومنها على سبيل المثال وصفة كربونات الصوديوم الطبيعة وطريقة إعدادها كالتالى:

>المقادير

>- معلقة كربونات الصوديوم

>- كوب مياه فاتر .

> الطريقة

>بعد إذابة كربونات الصوديوم فى الماء الفاتر يستنشق المريض المزيج مع مراعاة إدخال المحلول بالكامل داخل الأنف عند الاستنشاق حتى تكون النتائج أفضل .

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شبكةعيونالإخبارية

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