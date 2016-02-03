أمانة البرلمان: تلقينا إخطارات بدعاوى قضائية لنظر بطلان عضوية 50 نائباً

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة تلقت إخطارات بدعاوى قضائية لنظر بطلان عضوية 50 نائباً، وجميعها منظورة أمام القضاء، موضحاً أن دور الأمانة هو إخطار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصة بذلك. وحول الطلبات التى وردت للأمانة العامة بشأن رفع الحصانة، قال سعد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن الأمانة تلقت ثلاثة طلبات بهذا الشأن وجميعها مرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة.

وفي سياق آخر، استبعد الأمين العام لمجلس النواب، إمكانية عرض ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فى جلسته العامة المقررة الأحد المقبل. وأوضح “سعد” أن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة انتهت أمس من مراجعة جميع مواد اللائحة، ويتم حاليا صياغة التعديلات التى تم التوافق عليها قبل عرضها على ذات اللجنة مرة أخرى، على أن يتم كتابة تقرير اللجنة السبت المقبل. وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس تحتاج 3 أيام على الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعاً بتقرير اللجنة قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة. وأشار إلى أن المجلس سينظر فى جلسته العامة الأحد المقبل بعض مضابط الجلسات التى تم الانتهاء منها، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، منوها إلى أنه سيتم موافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به. وحول النائبة جواهر الشربينى، التى لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن، أكد سعد أنها ستؤدى اليمين الدستورية فى جلسة الأحد المقبل.