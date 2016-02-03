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تحدي في الجول – تيم وريال مدريد أكاديمي يقدمان.. جيلبرتو وفلافيو ضد 200 مدافع!

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تحدي في الجول – تيم وريال مدريد أكاديمي يقدمان.. جيلبرتو وفلافيو ضد 200 مدافع! تحدي في الجول – تيم وريال مدريد أكاديمي يقدمان.. جيلبرتو وفلافيو ضد 200 مدافع!

"الكثرة تهزم الشجاعة".. لكن هذا المثل لا ينطبق على قدرة فلافيو أمادو في أن يسجل كرة عرضية يرفعها له سباستياو جيلبرتو.

شركة تيم على ملاعب أكاديمية ريال مدريد في وبرعاية إعلامية من FilGoal.com وAltv يقدمون تحدي جيلبرتو وفلافيو.

سيحاول جيلبرتو إرسال كرة عرضية على رأس فلافيو.. لكن في ظل حراسة 200 لاعب صاعد من أطفال أكاديمية ريال مدريد وفي وجود 4 حراس مرمى.

الجميع يراهن على أن فلافيو لم يعد ذلك النجم الذي كان في الأهلي باستطاعته تسجيل أي كرة بالرأس، فمن يفوز بالرهان؟

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