منتخب مصر يكشف لـ في الجول متى تعود الاستعدادات لنيجيريا

يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نيجيريا المرتقبة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017، بمعسكر جديد في شهر فبراير الجاري.

ويواجه المنتخب نظيره النيجيري مرتين في أواخر مارس المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com: "يدخل الفريق معسكرا بداية من يوم 23 فبراير حتى يوم 27 من نفس الشهر".

وأشار لهيطة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لم يستقر على مكان المعسكر حتى الآن.

ودخل الفراعنة معسكرا خلال شهر يناير الماضي، لعب خلاله مباراتين في أسوان حيث خسر من الأردن بهدف وفاز على ليبيا 2-0.

وأشاد مدير المنتخب بمعسكر أسوان مؤكداً أنه حقق عددا من المكاسب للجهاز الفني.