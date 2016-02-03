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رئيس قناة «CBC»: برنامج «صبحي» نجح بشكل ساحق..والموسم الثاني في إبريل

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رئيس قناة «CBC»: برنامج «صبحي» نجح بشكل ساحق..والموسم الثاني في إبريل رئيس قناة «CBC»: برنامج «صبحي» نجح بشكل ساحق..والموسم الثاني في إبريل

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة «CBC»، إن الموسم الثاني من برنامج الفنان محمد صبحي ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص”، سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل، فيما يبدأ الموسم الثالث عقب انتهاء شهر رمضان.

وأضاف هاني، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، أنه عقب انتهاء الحلقة الـ13 من الموسم الأول من برنامج “صبحي” بدأ فريق العمل الآن جلسات التحضير للموسمي الثاني والثالث من البرنامج.

وتابع: “برنامج صبحي نجح بشكل ساحق وفقًا لأرقام بحوث المشاهدة والإعلانات ووفقًا للمشاهدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووصف البرنامج بأنه “ظاهرة الموسم”، مستطردًا بقوله :”هناك حلقات تخطت نسبة مشاهدتها الـ6 مليون مشاهدة” .

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