بالصوروالفيديو..أنهيار كوبرى الجامعة الجديد بسوهاج بعد تشغيله بـــ 7 أشهر..محافظ سوهاج يحيل شركة حسن علام وجهاز التعمير والاسكان المنفذة للنيابة العامة للتحقيق معهم..المحافظ يخطر رئيس الوزراءويشكل لجن

شهد محافظة سوهاج حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيث بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا.

وعلى جانب آخر، انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وأصدر مدير الأمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين حفاظا على الأرواح.

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه أصدر قرارا عاجلا بإحالة الشركة المنفذة لمشروع كوبرى الجامعة الجديدة والمسئولة عن تطويره، وجهاز التعمير بالمحافظة، للنيابة العامة، للتحقيق معهم فى واقعة الانهيار.

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>وأشار المحافظ اليوم، الأربعاء، إلى أن الطريق فى حوزة الشركة المنفذة، ولم يتم تسليمه فعليا للمحافظة وأنه سوف يتم العودة للعمل بالطريق القديم وعمل تحويله لتقليل المسافة على الطلاب والعاملين بالجامعة الجديدة.

كما أوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة سوهاج، ونقابة المهندسين، ومديرية الإسكان لعمل تقرير عن الواقعة وأسباب الانهيار وهل هى من الشركة المنفذة أو تصميم المكتب الاستشارى لكلية الهندسة جامعة أسيوط، ثم تقدير الخسائر والتكاليف.

وأوضح المحافظ أنه تم إخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية ووزير الداخلية، الذى يقوم بالمتابعة مع اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، الذى أصدر تعليمات لمأمور مركز شرطة سوهاج بسرعة عمل محضرا بالواقعة واستجواب المسئولين عن الذين أحالهم المحافظ للنيابة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة والتحقيق معهم.

وعلى جانب آخر تنصلت الشركة المنفذة من الحادث وأوضحت أنها قامت بتنفيذ التصميم الذى تم أرسله لها من قبل المكتب الاستشارى .

محافظ سوهاج تواصلت مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء حول واقعة انهيار كوبرى الجامعة الجديد ولا تهاون مع الفساد

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أكد محافظ أنه تواصل مباشرة مع مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمهندس إبراهيم محلب، حول واقعة انهيار كوبرى الجامعة الجديد، الذى حدثت صباح اليوم، لإطلاعهم أولاً بأول على آخر المستجدات بالنسبة لما يحدث.

وأوضح المحافظ، أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مهدر للمال العام فى أى مكان على مستوى المحافظة، وأننا سنحارب الفساد ونتصدى له، من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة من العابثين ومنعدمى الضمير، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة للدولة.

مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع" تعيين خدمات أمنية ومرورية لتأمين طلاب جامعة سوهاج على الطريق القديم

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>أصدر اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قرارا عاجل بتعيين خدمات أمنية بقيادة ضابط بمنطقة الكوبرى المنهار لمنع صعود أى شخص أو مركبة عليه، بالإضافة إلى تعين خدمات ثابتة على طريق الجامعة القديم، الذى يستخدمه الطلاب فى عملية الذهاب والعودة وكذلك العاملين وأعضاء هيئة التدريس للحد من السرعة الزائدة للسيارات على الطريق وتجنب الحوادث المرورية، خاصة أن الطريق شهد العام الماضى انقلاب ميكروباص محمل بالطالبات فى الترعة المجاورة له.

وأوضح مدير أمن سوهاج أننا نتابع الموقف عن قرب وهناك تواصل تام بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية أمن سوهاج، كما أنه تم إخطار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالواقعة، والذى أصدر تعليمات مشددة بالمتابعة وتأمين حركة الطلاب من وإلى الجامعة الجديدة وتعين خدمات مرورية على مدار الساعة.

رئيس جامعة سوهاج لا عودة للعمل بالجامعة إلا بعد التأكد من أمن سلامة الطريق الجديد حفاظا على أروح الجميع

أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده لموقع انهيار كوبرى الجامعة الجديد، أن الجامعة ليست على استعداد أن تخاطر بحياة طلاب الجامعة بمختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، وأنه لن يتم عودة الطلاب فى بداية الفصل الدراسى الثانى إلا بعد التأكد والاطمئنان على سلامة وأمن الطريق المؤدى للجامعة الجديدة وصدور مكاتبات رسمية من الجهات المعنية تؤكد هذا الشأن.

يذكر أن محافظة سوهاج شهدت صباح اليوم، حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيت بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا.

وعلى جانب آخر، انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وأصدر مدير الأمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين.

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