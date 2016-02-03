ضبط رئيسة مكتب تموين لاستيلائها على 44 ألف جنيه من الدعم بالزاوية الحمراء

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على رئيسة مكتب تموين لاستيلائهما على 44 ألف جنيه من أموال الدعم بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام رئيسة مكتب تموين بالقاهرة بنطاق دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بعدم تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة الخاصة بالمواطنين ولاستيلائهما على أموال الدعم المقررة لهم دون علمهم، ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهم الشخصى، متربحة من وراء ذلك ويهدر أموال طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنها وضبط بحوزتها 44 ألف جنيه، بناء على تقرير شركة الكروت الذكية وتم تحرير المحضر اللازم.