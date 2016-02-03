مصرع شخص وإصابة 20 فى اعتداء إرهابى بقذائف صاروخية بدرعا

لقى شخص مصرعه وأصيب 20 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، إثر اعتداء تنظيمات إرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية فى مدينة درعا بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر فى محافظة درعا قوله الأربعاء، "إن مسلحين استهدفوا عددا من أحياء مدينة درعا بالقذائف الصاروخية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين، بينهم 3 أطفال، فضلا عن وقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم".

جدير بالذكر أنه ينتشر فى عدد من أحياء مدينة درعا وبلدتى النعيمة واليادودة وعتمان مسلحون من "جبهة النصرة" وما يسمى بـ"لواء فلوجة حوران" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، حيث يستهدفون الأحياء السكنية فى مدينة درعا بالقذائف الصاروخية.

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