اختيار المصري «رامي رؤوف» ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في أمن المعلومات في العالم

اختارت الشبكة الاجتماعية CISO Platform في الهند الشاب المصري رامي رؤوف، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم والتي تضمن باحثون وخبراء ومبرمجين من جميع أنحاء العالم.

“رامي رؤوف” هو تقني والباحث الأمن الرقمي، يشارك مع مبادرات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والصحفيين والمحامين و مجموعات الشباب وطلاب الجامعات و منظمات المجتمع المدني في مختلف الموضوعات، حيث قدم “رامي” تطوير لخطط الأمن الرقمية والاستراتيجيات للمنظمات غير الحكومية والإعلاميين والتدخل الآمن في حال مداهمة المكاتب ودعم نشر المواد الحساسة، وأنظمة أمنة لإدارة المعلومات حول العنف الجنسي وتعذيب الناجين وتطوير خطط استجابة فرق طوارئ حقوق الإنسان.

القائمة صادرة عن CISO Platform في الهند وهي شبكة اجتماعية ومعلوماتية معنية بالمنشغلين في مجال أمن المعلومات.