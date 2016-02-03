بالصور.. الداخلية تُطهر محيط محطات مترو الأنفاق من الباعة الجائلين

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير ومدير الإدارة، وعدد من قيادات وضباط وقوات الإدارة ومندوبى الأملاك بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لإزالة كافة التعديات والأكشاك المقامة على أملاك المترو بالمحطات المختلفة.

وتأتى الحملة لمواجهة جميع صور الخروج عن الشرعية والقانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كافة المنشآت العامة والمرافق الحيوية ومحطات مترو الأنفاق، وشملت محطات "السيدة زينب، الملك الصالح، الزهراء"، وأسفرت عن إزالة "45" إشغالاً وإزالة فورية.

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