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جنايات المنيا تؤيد إعدام مغتصب الطفلة هدى

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جنايات المنيا تؤيد إعدام مغتصب الطفلة هدى جنايات المنيا تؤيد إعدام مغتصب الطفلة هدى
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برفض الطعن المقدم من مغتصب الطفلة "هدى"، التى تعرضت للقتل والاغتصاب من قبل "رجب.ع"، وتأييد حكم الإعدام عليه.

يذكر أن النيابة بالمنيا قررت إحالة الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلى شمال المنيا، المتهم فيها "رجب.ع" إلى محكمة الجنايات التى قررت تأجيل أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل الطفلة "هدى.م" 5 سنوات لانتداب محام.

تعود الأحداث إلى 24 مارس الماضى، حيث قتل المتهم الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد استدراجها إلى عقار تحت الإنشاء، حيث طرحها أرضًا وخنقها بقميصه وضربها عدة مرات على رأسها مستخدمًا حجرًا وأودى بحياتها.

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مصر 365