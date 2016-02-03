تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان بتهمة التخابر مع قطر لـ8 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهم محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر، وذلك لجلسة 8 فبراير لإيداع خبير اتحاد الإذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بالأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسى المحكمة، بحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أيمن محمود وحمدى الشناوى.