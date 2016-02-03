استمرار أعمال رفع آثار واقعة مقتل عناصر إرهابية على يد الشرطة بالمعادى

أكد مصدر أمنى أن خبراء الأدلة الجنائية يقومون برفع آثار البصمات من داخل شقة العناصر الإرهابية التى تعاملت معهم قوات الأمن بمنطقة المعادى، وقرروا التحفظ على كافة المضبوطات لفحصها، وبيان مدى استخدامها والمكونات الأساسية لها.>وأضاف المصدر أن كافة القيادات بمديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية متواجدون بمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، موضحا أنه لم يتم نقل الجثث من دخل الشقة حتى الآن، لحين انتهاء عمليات رفع آثار الحادث.

وكان قد أفاد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فجر اليوم فى قتل أخطر العناصر الإرهابية من منفذى عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية عقب مواجهات أمنية قوية مع قوات الشرطة بمنطقة المعادى.

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>وأكد المصدر أن معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى ورجال الأمن المركزى ورجال العمليات الخاصة، وتم محاصرة مكان تواجد تلك العناصر إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وهو ما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران.

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>وأسفرت المواجهات الأمنية التى استمرت لساعات بين العناصر الإرهابية والقوات عن مقتل العناصر الإرهابية، وباقتحام المكان تم ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وجارى حصر المضبوطات، ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا للإعلان تفاصيل الحادث.

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