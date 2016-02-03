رانييري: هدف فاردي في ليفربول ' غير معقول '

أثنى كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي على مهاجمه جيمي فاردي بعد تسجيله لهدفي الفوز ضد ليفربول مساء الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق ليستر سيتي على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من المسابقة المحلية.

وخلال المباراة تمكن فاردي من تسجيل هدف أكثر من رائع بعد تمريرة ممتازة من الجزائري رياض محرز لتتمكن كتيبة "كينج باور" من الفوز على "الريدز" بواسطة الثنائي المتميز.

وصرح المدرب الإيطالي لشبكة بي.بي.سي عقب المباراة "هدف فاردي الأول كان غير معقول، لقد لعبنا بطريقة جيدة للغاية، وضغطنا طوال المباراة ضد فريق جيد جدا".

"جيمي لاعب سريع ويخلق العديد من الفرص، لكن ما كان أروع هو تمريرة محرز، لقد كان لديه الوقت ليرى الحارس خارج المرمى ويسجل هدفا ممتازا".

وتابع رانييري "الفريق في حالة جيدة، المهم الآن هو استعادة الطاقة لأننا سنواجه مانشستر سيتي، نحن لا نعاني من أية ضغوط، اللاعبون لديهم شعور جيد".

الجدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الثاني.