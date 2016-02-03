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«ستيفاني» أوّل راقصة باليه «محجّبة»

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«ستيفاني» أوّل راقصة باليه «محجّبة» «ستيفاني» أوّل راقصة باليه «محجّبة»

قررت الاسترالية  ستيفاني كارلو البالغة من العمر اليوم أربعة عشر عامًا، المضي في تحقيق حلمها كراقصة باليه بعد ارتدائها الحجاب.

وبدأت “سنيفاني” تعلم رقص الباليه منذ كانت طفلة صغيرة، لكنها توقفت عندما اعتنقت عائلتها الإسلام عام 2010.

واعتقدت تلميذة سيدني أنها لن تكون قادرة على احتراف الباليه بعد أن أصبحت مسلمة، فأي مؤسسة قد ترغب براقصة باليه ترتدي الحجاب!

و  بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية،” ستيفاني” تعيش مع والدها الأسترالي، وأمها الروسية وشقيقيها في كمزي، جنوب غرب سيدني، كافحت لإيجاد مدرسة حيث يمكنها أن تجمع بين شغفها بالرقص وممارسة شعائرها الدينية.

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