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بالصور..رئيس جامعة سوهاج: لاعودة للدراسة إلا بعد التأكد من سلامة الطريق الجديد

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بالصور..رئيس جامعة سوهاج: لاعودة للدراسة إلا بعد التأكد من سلامة الطريق الجديد بالصور..رئيس جامعة سوهاج: لاعودة للدراسة إلا بعد التأكد من سلامة الطريق الجديد
أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده لموقع انهيار كوبرى الجامعة الجديد، أن الجامعة ليست على استعداد أن تخاطر بحياة طلاب الجامعة بمختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، وأنه لن يتم عودة الطلاب فى بداية الفصل الدراسى الثانى إلا بعد التأكد والاطمئنان على سلامة وأمن الطريق المؤدى للجامعة الجديدة وصدور مكاتبات رسمية من الجهات المعنية تؤكد هذا الشأن.

يذكر أن محافظة سوهاج شهدت صباح اليوم، حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيت بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا.

وعلى جانب آخر، انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وأصدر مدير الأمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين.

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (1)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (2)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (3)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (4)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (5)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (6)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (7)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (8)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (9)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (10)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (11)

كوبرى جامعة سوهاج المنهار (12)
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