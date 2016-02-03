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"الجنادرية 30" يشهد أكبر سباق سنوى للهجن بالمنطقة العربية

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"الجنادرية 30" يشهد أكبر سباق سنوى للهجن بالمنطقة العربية "الجنادرية 30" يشهد أكبر سباق سنوى للهجن بالمنطقة العربية

>شهد المهرجان الوطنى للتراث والثقافة "الجنادرية 30"، اليوم، أكبر سباق سنوى للهجن بالمنطقة العربية هذا العام، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعد سباق الهجن السنوى من الفعاليات الأساسية فى "الجنادرية 30"، الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى كل عام، حيث تحظى "سباق الهجن" التى ورثها السعوديون عن آبائهم وأجدادهم وتحولت بمرور السنين من منافسة بسيطة إلى منافسة رياضية أصيلة، تنمى روح الانتماء للتراث العريق لشبه الجزيرة العربية.

ويصل عدد المشاركين إلى نحو 1200 مشارك لكل الأشواط، سواء كانت هجن الجزيرة العربية أو الهجن المهجنة أو الهجن السودانية، وشهد حفل الافتتاح اليوم، مشاركة عدد كبير من المتسابقين فى الشوط الرئيسى الذي تبلغ مسافته 19 كم.

ويتكون سباق الهجن من ستة أشواط موزعة على ستة أيام، على أن يكون عمر الهجن المشاركة من أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة الجوائز النقدية لسباق الهجن ما يقارب مليون ونصف ريال سعودى بالإضافة إلى 10 سيارات يتم توزيعها على الفائزين.

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مصر 365

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