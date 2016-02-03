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الملعقة السحرية العجيبة أقوي من حبوب التخسيس ألذ من أي طعم تذيب دهون الأرداف و الأفخاذ والكرش وتفقدك 9 كيلو في أيام دون أي تعب أو جهد

  • الصحة
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الملعقة السحرية العجيبة أقوي من حبوب التخسيس ألذ من أي طعم تذيب دهون الأرداف و الأفخاذ والكرش وتفقدك 9 كيلو في أيام دون أي تعب أو جهد الملعقة السحرية العجيبة أقوي من حبوب التخسيس ألذ من أي طعم تذيب دهون الأرداف و الأفخاذ والكرش وتفقدك 9 كيلو في أيام دون أي تعب أو جهد

يعاني الكثير من الناس مشكلة السمنة المفرطة في العديد من الأماكن في أجسامهن مع عدم وجودهم لطريقة للتخلص من أنقاص الوزن في هذه المناطق  من الجسم ومن أهمها منطقة فإذا كنت رجل تعاني من السمنة في منطقة الكرش أو كنتي أمراءة تعاني أيضا من السمنة في منطقة الكرش فالحل بسيط جدا اليوم فقط الملعقة السحرية لتخسيس  لإذابة شحوم الكرش بدون أي مجهود ومن مواد طبيعية 100%.

الفائدة من هذه الملعقة السحرية والمذهلة هو تخسيس الوزن بشكل طبيعي دون اللجوء إلي أدوية أو قاسي أو ممارسة وتمارين شاقة ومجهدة للجسم بدون فائدة فقط كل ما عليك هو السير علي التعلميات وسوف تفقد 9 كيلو في شهر .

مكونات هذه الملعقة السحرية

1-كوب من الكمون الحصي حبات

2-نصف كوبية من قشر الليمون

3-كوب من بذر الكتان

4-كوب بذر الشمر

5- كوب من النعناع الجاف

التحضير

نقوم بمزج جميع هذه المكونات بشكل جيد جدا في الخلاط

الأستعمال

تشرب علي 3 مرات في اليوم علي مدة زمنية منتظمة فيتم شرب ملعقة علي أول الريق والملعقة الثانية قبل الغذاء بنصف ساعة والملعقة الثالثة والأخيرة في اليوم قبل النوم بساعة

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مدير عام الموقع

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