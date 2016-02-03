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حتى لو بتلعب رياضة.. كل ساعة جلوس ترفع خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 22%

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حتى لو بتلعب رياضة.. كل ساعة جلوس ترفع خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 22% حتى لو بتلعب رياضة.. كل ساعة جلوس ترفع خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 22%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الجلوس لفترات طويلة قد يعزز خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، حتى مع ممارسة الرياضة.

وقال معدو الدراسة إن كل ساعة إضافية يتم قضاؤها فى وضع مستقر سواء خلال العمل على الكمبيوتر، أو فى المنزل أمام التليفزيون، أو الموبايل تزيد احتمالات الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 22%.

وأوضحت الباحثة جوليان فان دير بيرج، من جامعة ماستريخت فى هولندا، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ينفقون المزيد من الوقت فى الجلوس مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكر.

وأشار الباحثون إلى أن "مرض السكر" هو ارتفاع مستويات السكر فى الدم أعلى من الطبيعى دون علاج، ويمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب والكلى، والعمى وبتر الأطراف.

وقالت فان دير بيرج "نحن نعلم جميعاً أن النشاط البدنى مهم، ولكن الآن نرى أن الجلوس لفترات طويلة أمر سيئ، وكلما يزيد وقت الجلوس، يرتفع خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، بغض النظر عن مدى الوقت الذى ينفقه الشخص فى ممارسة الرياضة".

ونشر التقرير على الإنترنت فى عدد فبراير فى مجلة “Diabetologia”، كما جاءت نتائجه مؤخراً عبر موقع صحيفة "التليجراف" البريطانية.

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