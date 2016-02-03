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مران الأهلي - انتظام الشيخ.. وعبد الحفيظ يجتمع بالصاعد أحمد حمدي

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مران الأهلي - انتظام الشيخ.. وعبد الحفيظ يجتمع بالصاعد أحمد حمدي مران الأهلي - انتظام الشيخ.. وعبد الحفيظ يجتمع بالصاعد أحمد حمدي

تتجه النية داخل الأهلي إلى تجديد عقد لاعب الوسط أحمد حمدي بعد تقديمه لمستوى جيد في الفترة الماضية.

وسيعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لعقد جلسة مع اللاعب الشاب من أجل تمديد عقده مع الفريق لمدة 3 أعوام مقبلة.

وينتهي عقد حمدي مع الفريق في صيف 2018 إلا أن الفريق يرغب في تعديله وذلك بعد أن تم تصعيده للفريق الأول خلال الفترة الماضية وتقديمه لمستوى مرض.

وفي سياق متصل استعاد المارد الأحمر جهود صانع ألعابه أحمد الشيخ الذي سينتظم في التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الشيخ قد تعافى من إصابته في الكاحل وابتعد عن التدريبات على أثرها خلال اليومين الماضيين وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية صباح الأربعاء تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري ثم يواجه الزمالك الثلاثاء المقبل.

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