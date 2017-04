Kung Fu Panda 3 يحتل المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens حيث حصد 12.6 مليون دولار، ودخل فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip في المرتبة الرابعة حيث حصد 12.8 مليون دولار، وبقي فيلم The 5th Wave في المرتبة الثالثة بعد أن سجّل 13 مليون دولار، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 24.3 مليون دولار، ودخل فيلم Kung Fu Panda 3 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 75.7 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Ride Along 2 الى المرتبة الخامسة حيث جمع 8.4 مليون دولار، ودخل فيلم The Finest Hours في المرتبة الرابعة مع 10.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الثالثة حيث جمع 11.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Revenantالى المرتبة الثانية مع 12.7 مليون دولار، ودخل فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الأولى حيث حصد 41.2 مليون دولار.

في لبنان، بقي فيلم The Boy في المرتبة الخامسة حيث شاهده 4423 شخص، ودخل فيلم Dirty Grandpa في المرتبة الرابعة مع 5582 مشاهد، وتراجع فيلم Ride Along 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 6141 شخص، ودخل فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip في المرتبة الثانية مع 9869 مشاهد، وبقي فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 21631 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Sisters في المرتبة الخامسة حيث شاهده 11805 شخص، وتراجع فيلم Dirty Grandpa الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 12871 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Concussion حيث شاهده 19521 شخص، وتراجع فيلم Ride Along 2 الى المرتبة الثانية حيث شاهده 21175 شخص ودخل فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 46561 شخص.

في مصر، دخل فيلم Dirty Grandpa في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 508460 جنيه، ودخل فيلم "كدبة كل يوم" في المرتبة الرابعة مع 950082 جنيه، وتراجع فيلم "من ضهر راجل" الى المرتبة الثالثة حاصداً مليون و 53827 جنيه، ودخل فيلم The Revenant في المرتبة الثانية مع مليون و 657075 جنيه، ودخل أيضاً فيلم "أوشن 14" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 3 ملايين و 712473 جنيه.