David Beckham صاحب أطيب قلب في لندن

في لفتة انسانيّة، قدّم David Beckham كوبين من القهوة والشاي لمسعفة خلال مساعدتها لرجل مصاب، وفق ما أبرزت الصحف الإنجليزية.

وقد ساعد لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، البالغ من العمر40 عاماً، Catherine Maynard ورجلاً عجوزاً، حين كانا ينتظران وصول سيارة الإسعاف، في وسط لندن، بالقرب من شارع Endsleigh، بعد أن تأخرت سيارة الإسعاف لمدّة 10 دقائق في الجو البارد، في الوقت الذي مرّ بجوارهما اللاعب الإنجليزي المتقاعد، فقالت Catherine للرجل المصاب: "أظن أنّ هذا هو النجم " David Beckham.

وتعمل المسعفة Maynard مع خدمة الإسعاف في لندن، وقد صرّحت بلفتة David الإنسانية هذه بالقول:"كنا ـ أنا والمصاب ـ نشعر بالإطراء. لم أستطع أن أصدق عندما عاد Beckham إلينا بعد دقائق قليلة حاملاً كوباً من القهوة لي وكوباً من الشاي للعجوز".

بعد تقديمه المشروبات الساخنة، كان David سعيداً بالتقاط صورة مع المسعفة Maynard.

وأشادت خدمة إسعاف لندن بلفتة النجم الكبير، وقالت عنه إنه يحترم المسعفين الذين يعملون بجدّ لخدمة الناس، حتى بمجرّد لفتة صغيرة منه مثل شراء فنجان من القهوة ليجعلهم يشعرون بالتقدير. أمّا صحيفة مترو البريطانية فنشرت تقريراً، وصفت فيه بيكهام بأنه من أطيب النجوم قلباً.

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