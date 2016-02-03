هيفاء وهبي تتفوّق على سلاف فواخرجي وهذه الأخيرة تعترف

أجرت مؤسسة أمريكية استفتاء نشرته مؤخراً حول أجمل النساء في العالم وكان لافتاً حضور نجمتين عربيتين هما اللبنانية هيفاء وهبي والسورية سلاف فواخرجي.

ونشرت سلاف على صفحتها على انستغرام أسماء الفائزات العشرة الأوائل وعلقت سلاف " الحمد لله دائماً وأبداً " .

وجاءت سلاف في نتائج الاستفتاء في المرتبة الثامنة، بينما حلت هيفاء في المرتبة السابعة متقدمتين على نيكول كيدمان و زيتا جونز اللتين حلتا في المركزين التاسع و العاشر على التوالي .

وجاءت فلورانس كولغايت في المرتبة الأولى بينما حلت ساندرا بولوك ثانية ومونيكا بيلوتشي ثالثة وجينفر لوبيز رابعة وجاءت كل من أنجلينا جولي وكيت هادسون في المركزين الخامس و السادس على التوالي .