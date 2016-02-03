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هكذا ردّت نسرين طافش على منتقدي صورتها من دون ماكياج

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الأربعاء 03-02-2016 15:23

دمشق – سيدتي نت

نشرت النجمة السورية نسرين طافش مقطع عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ترد فيه على منتقدي صورتها دون مكياج والمشككين بهذه الصورة ، خصوصاً الذين قالوا أنها تضع أحمر شفاه وكحل في عينيها وقالت نسرين في الفيديو " في الصباح نشرت صورة لي بلا مكياج والبعض أرسل لي تعليقات أن الصورة التي نشرتها كنت أضع فيها الكحل و " glos " على شفاهي ولذلك نشرت هذا الفيديو وتحت الضوء لأؤكد أني لا أضع أي مكياج فهذه عيناي وبشرتي و أسناني" .
وأضافت نسرين : " من الطبيعي أن أغسل وجهي عند الاستيقاظ وأن تبقى هناك أثار من " المسكرة " بين الرموش وهذا أمر طبيعي جداً ".
وركزت نسرين خلال الفيديو على تقريب الصورة على وجهها للتأكيد على ما تقول .
وأضافت نسرين في الفيديو : بالنسبة لحواجبي فلم أرسمهما بالقلم لأني بطبيعة الحال قد قمت بوشم حواجبي وهذا ليس سراً ".
وخلال تصوير المقطع مسحت نسرين وجهها بمحرمة لتؤكد أنها لا تضع حمرة الخد أو الفونديشين .
وختمت نسرين : بكل تأكيد أن نكون أجمل إذا ما وضعنا المكياج لأننا نضعه بالأساس لنصبح أجمل وإنشاء الله تنال جلسة الاعتراف هذه إعجابكم و أعرف أن هناك الكثير من الناس ستبقى تعلق ولكن هذا لا يهمني وما يهمني هو أن أبقى أقدم ادوار و أعمال مميزة لأن الجمهور احب شغلي وعملي وليس شكلي " .

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سيدتي

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