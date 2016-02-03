ماذا قالت غادة ابراهيم عن امتلاكها شققاً مشبوهة بحسب محضر تحقيقات سرّب إلى الإعلام؟

انشر مؤخراً في بعض الصحف، محضر التحقيقات مع فتاة قبض عليها في قضية دعارة، وإعترفت فيها أن الشقق التي يرتادها الأثرياء العرب مملوكة للممثلة المصرية غادة إبراهيم، التي لديها بحسب اعترافات الفتاة أربع شقق في حي المعادي في القاهرة.

وبمواجهة غادة بما نشر قالت لـ"سيدتي نت" "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يروّج لمثل هذه الأكاذيب الحقيرة. لن أسكت ولن أترك حقي أبدا".

وأضافت قائلة إنها موجودة حالياً في المغرب لحضور فعاليات مهرجان الرباط، وبمجرد عودتها ستتقدم ببلاغ الى النائب العام، موضحة أن ما نشر لا يهدف سوى إلى الإساءة لتاريخها الفني لصالح إحدى الفنانات التي تشن عليها حرباً ضروساً دون سبب ويعلم الوسط الفني جميعا ذلك الأمر بحسب غادة، التي قالت إنها لم ترتكب على مدار تاريخها الفني ما يسيء إلى اسمها أو جمهورها أو عائلتها إذ أنها من كبرى عائلات الاسكندرية.