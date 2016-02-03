بعد هجومها عليه عمرو مصطفى يفضح ماضي شيرين عبد الوهاب

القاهرة_مروة عبد الفضيل

فتحت المطربة شيرين عبد الوهاب النار على الملحن عمرو مصطفى حيث قالت له خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معها "روح يا حبيبي إتعلم مزيكا وتعال كلمني"، رداً على انتقادات عمرو لرفعها للحذاء في برنامج "ذا فويس"حيث تحدّث عنها بنبرة ساخرة استفزتها وانتظرت الوقت المناسب لتردّ.

وقالت شيرين إنّ عمرو عندما يزورها في منزلها "يطبل" على الجيتار ولا يجيد "العزف" في محاولة للتقليل من شأنه.

ورداً على تعليق من المذيعة بأن عمرو يحبها قالت شيرين "أنا بكرهه عمى" وأضافت "أنا خلاص روحي أصبحت في مناخيري واللي هيقول عليا حاجة تزعلنب هحط صباعي في عينيه".

هذا التصريح لم يمر مرر الكرام على عمرو مصطفى الذي ردّ عبر حسابه على فيس بوك قائلاً " فعلاً الإنسان لما بيكون طيب مع الأصوات الجديدة، لما بتكبر بتفتكر إنها وصلت وبتتجاوز حدودها.

بس أنا مش هرد أنا بس هقولك افتكري ريحة رجلك لما كنت عند الشاعر بهاء الدين محمد ونصر محروس واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك، وبعد كده قالولي ممكن توصلها بس في طريقك لعباس العقاد وسعتها رحت غسلت العربية من الريحة".

وبعد دقائق من كتابة عمرو مصطفى لهذا التصريح قام بحذفه وعلق قائلاً :" أنا قولت أفكرك بس أخلاقي تمنعني أني أنزل المستوى المنحط "تم حذف البوست".

ونشر عمرو فيديو لأغنية أنكليزية اقتبست لحناً منه وعلق عليها قائلاً :"ده ردي عليكي وبالانكليزية أنا عارف إنك أمية خلى حد يترجمهولك".

اللافت أن عمرو أيضا قام بحذف هذا الكلام واكتفى بعد ذلك بنشر الفيديو الذي تهكمت فيه شيرين عليه وكتب عليه :"لا تعليق".