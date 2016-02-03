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الخارجية: الإفراج عن 35 مصريا محتجزين بليبيا

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الخارجية: الإفراج عن 35 مصريا محتجزين بليبيا الخارجية: الإفراج عن 35 مصريا محتجزين بليبيا
صرح السفير د.هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن جهود وزارة الخارجية نجحت فى الإفراج عن 35 مواطنا مصريا كانوا محتجزين بمراكز الإيواء للهجرة غير الشرعية بتهم التسول والهجرة غير الشرعية بمدن مصراتة والخمس والقربولى شرق طرابلس فى ليبيا.

جدير بالذكر، أن من بين المفرج عنهم 8 سيدات وطفلتان متهمات بالتسول، وأنهم جميعا استقلوا الحافلة المقلة لهم الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء من مكان تجمعهم بمدينة القربولى فى طريقهم إلى منفذ رأس جدير الحدودى بين ليبيا وتونس للمغادرة صباح غد الخميس الثامنة صباحا بتوقيت تونس على متن الخطوط التونسية للعودة إلى أرض الوطن.

وطالب السفير النقيب المواطنين المصريين المتواجدين بالأرضى الليبية بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، وحذر من السفر إلى ليبيا فى الوقت الحالى، ولفترة مؤقتة نظراً للظروف الحالية.

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مصر 365