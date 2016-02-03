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قاضى "التخابر مع قطر" يسلم خبير التليفزيون أسطوانات لقاء مرسى بقناة الجزيرة

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قاضى "التخابر مع قطر" يسلم خبير التليفزيون أسطوانات لقاء مرسى بقناة الجزيرة قاضى "التخابر مع قطر" يسلم خبير التليفزيون أسطوانات لقاء مرسى بقناة الجزيرة
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر.

وفى بداية الجلسة، حضر خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتسلم عدد 3 أسطوانات مدمجة، والتى قدمت للمحكمة، وتتضمن لقاء محمد مرسى مع قناة الجزيرة، ولقطات أخرى، وقام الخبير بحلف اليمين القانونية لمباشرة المهمة المكلف بها من المحكمة.

وقرر ممثل النيابة العامة بأنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد إسماعيل، وتبين أن حالتة الصحية مستقرة.

وأضاف أنه تم تنفيذ القرار الذى أصدرته المحكمة أمس، والخاص بضبط وإحضار أمير عاطف، والذى سبق وأن تقدم بطلب للإدلاء بشهادتة بالقضية، لكنه لم يحضر، حيث أوضح ممثل النيابة أنه تم تكليف قسم الشرطة التابع له ذلك الشخص بتنفيذ قرار المحكمة.


>- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للغد

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