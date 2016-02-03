الإفراج عن 35 مصريًا محتجزًا في ليبيا بعد تدخل الخارجيه

أكد السفير دكتور هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن جهود وزارة الخارجية نجحت في الافراج عن 35 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين بمراكز الإيواء للهجرة غير الشرعية بتهم التسول والهجرة غير الشرعية بكل من مدن مصراتة والخمس والقربولي شرق طرابلس في ليبيا.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات سامح شكري وزير الخارجية بضرورة متابعة أوضاع المصريين في الخارج تحت أي ظرف من الظروف.

جدير بالذكر، أن من بين المفرج عنهم 8 سيدات وطفلتين متهمين بالتسول، وأنهم جميعا قد استقلوا الحافلة المقلة لهم الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء من مكان تجمعهم بمدينة القربولي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المصريين المفرج عنهم هم الآن في طريقهم إلى منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس للمغادرة صباح غد الخميس في الثامنة صباحا بتوقيت تونس على متن الخطوط التونسية للعودة إلى أرض الوطن.

وطالب السفير النقيب، المواطنين المصريين المتواجدين بالأرضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، مشددًا على استمرار التحذير من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي، ولفترة مؤقتة نظراً للظروف الحالية.