«العود الشرقي»ندوة لنادي التذوق الموسيقي بقصر ثقافة الأقصر

عقد قصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم ندوة بعنوان “العود الشرقى” حاضر فيها النوبى الطيب مايسترو بفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

وصرح محمد فراج مدير القصر بأن الندوة تأتى في إطار فعاليات نادى التذوق الموسيقى، وأن العود الشرقي آلة وترية تاريخها موغل بالقدم، وكلمة “العود” في اللغة العربية تعنى “الخشب”، له خمسة أوتار ثنائية ويغطي مجاله الصوتي حوالي الأوكتافين ونصف الأوكتاف، ويمكن إضافة وتر سادس، وتظهر الأدبيات الشرقية الموسيقية كلها وتؤكد استخدام نوع أو أكثر من الأعواد، ويعتبر العود آلة رئيسية في التخت الموسيقي الشرقي.

وأضاف سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن نادى التذوق الموسيقى يضم العديد من الهواة والمحترفين، ويقبل أى منتسب له وهو مجانا لكل الأشخاص، ويهدف النادى لتعليم أساسيات الموسيقى وصقل مهارات أصحاب المواهب.