أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط هارب أنشأ شركة وهمية للتسويق العقارى للنصب على المواطنين

Google+ Print
ضبط هارب أنشأ شركة وهمية للتسويق العقارى للنصب على المواطنين ضبط هارب أنشأ شركة وهمية للتسويق العقارى للنصب على المواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محكوم عليه هارب أنشأ شركة تسويق عقارى وهمية للنصب على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.

وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لاحتيال مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى والرحلات، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "إسلام .م.ن" 26 سنة ومقيم النزهة الجديدة، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "نصب - استيلاء - ضرب"، ومحكوم عليه هارب من 3 قضايا منها بجملة أحكام بلغت مدتها عامين.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ شركة وهمية باسم (أعمار للتسويق العقارى) كائنة دائرة قسم النزهة القاهرة، ويقوم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تمويل السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، زاعما أن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية (هوليداى فانتازيا – نعمة هايتس – الحياة جرين بيرلز –عايدة عرابيا كوست) بمناطق (شرم الشيخ - الغردقة الساحل الشمالى - رأس سدر)، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام "بنظام التايم شير"، وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على
> 618 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام الأسبوع بالعديد من المدن الساحلية (شرم الشيخ – الغردقة – الساحل الشمالى – رأس سدر)، بلغت إجمالى قيمتها حوالى 15 مليون جنيه مصرى، وطبنجة صوت BRUIN إيطالى 9 مللى معدلة لإطلاق طلقات خرطوش بالخزينة الخاصة بها (5) طلقات من نفس العيار، وكمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية التى تزعم الشركة لعملائها دخولهم السحب عليها، ودفاتر مدون بها أسماء العملاء والمبالغ المستولى عليها منهم والتى بلغت 160 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى كمية كبيرة من إيصالات الأمانة ودفاتر استلام النقدية الخاصة بضحاياه مدون بها بيانات راغبى الحصول على وحدات سكنية والمبالغ المالية التي أستلمها منهم.

وأمكن الاستدلال على 23 من بعض الضحايا، وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 13 : 25 ألف جنية للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير. بمناقشة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة تحقيقاتها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر