ضبط هارب أنشأ شركة وهمية للتسويق العقارى للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محكوم عليه هارب أنشأ شركة تسويق عقارى وهمية للنصب على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.

وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لاحتيال مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى والرحلات، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "إسلام .م.ن" 26 سنة ومقيم النزهة الجديدة، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "نصب - استيلاء - ضرب"، ومحكوم عليه هارب من 3 قضايا منها بجملة أحكام بلغت مدتها عامين.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ شركة وهمية باسم (أعمار مصر للتسويق العقارى) كائنة دائرة قسم النزهة القاهرة، ويقوم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تمويل السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، زاعما أن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية (هوليداى فانتازيا – نعمة هايتس – الحياة جرين بيرلز –عايدة عرابيا كوست) بمناطق (شرم الشيخ - الغردقة الساحل الشمالى - رأس سدر)، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام "بنظام التايم شير"، وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على

> 618 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام الأسبوع بالعديد من المدن الساحلية (شرم الشيخ – الغردقة – الساحل الشمالى – رأس سدر)، بلغت إجمالى قيمتها حوالى 15 مليون جنيه مصرى، وطبنجة صوت BRUIN إيطالى 9 مللى معدلة لإطلاق طلقات خرطوش بالخزينة الخاصة بها (5) طلقات من نفس العيار، وكمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية التى تزعم الشركة لعملائها دخولهم السحب عليها، ودفاتر مدون بها أسماء العملاء والمبالغ المستولى عليها منهم والتى بلغت 160 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى كمية كبيرة من إيصالات الأمانة ودفاتر استلام النقدية الخاصة بضحاياه مدون بها بيانات راغبى الحصول على وحدات سكنية والمبالغ المالية التي أستلمها منهم.

وأمكن الاستدلال على 23 من بعض الضحايا، وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 13 : 25 ألف جنية للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير. بمناقشة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة تحقيقاتها.

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