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الصحة تحذر من السفر لأمريكا الجنوبية والوسطى بسبب فيرس «زيكا»

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الصحة تحذر من السفر لأمريكا الجنوبية والوسطى بسبب فيرس «زيكا» الصحة تحذر من السفر لأمريكا الجنوبية والوسطى بسبب فيرس «زيكا»

أرشيفية

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانًا حذرت فيه السيدات الحوامل والمقبلات على الحمل بعدم السفر إلى دول أمريكا الجنوبية والوسطى إلا في حالة الضرورة القصوي.

جاء ذلك بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية في اجتماعها الذي عقدته في الأول من فبراير الجاري ، حيث أعلنت أن فيروس “زيكا” أصبح يشكل خطرا صحيا دوليا ، وذلك بعد تفشي المرض في 32 دولة، وهو من الأمراض التي تنتقل من خلال بعوضة ” الايدس “، وهناك دراسات تشير الى انها تؤثر على الجهاز العصبي وصغر حجم الرأس للأطفال المولودين حديثا وذلك أثناء فترة الحمل أو الولادة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في حالة وجود أعراض بعد العودة من دولة حدث بها إنتشار للمرض، لزم التوجه لأقرب مستشفى حميات، وذلك حفاظا على صحتهم وأرواحهم، مؤكدًا خلو تماما من مرض “زيكا” حتى الآن.

وقال إن أعراض المرض تتمثل في صورة ارتفاع في درجة الحرارة وصداع واحمرار بالعين وطفح جلدي والام بالمفاصل، لافتا إلى أن الوقاية منه تكون من خلال الحد من التعرض للدغات البعوض مثل استخدام ملابس ذات اكمام طويلة تغطي الجسم واستخدام الناموسيات والمواد الطاردة للناموس والتخلص من أماكن تجمع المياه الراكدة ، مشيرا الى ان الوزارة قد خصصت الخط الساخن ” 105 . “

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