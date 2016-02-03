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وقف تشغيل فندق عائم بأسوان بعد تسمم 15 شخص تناولوا الغداء فيه

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وقف تشغيل فندق عائم بأسوان بعد تسمم 15 شخص تناولوا الغداء فيه وقف تشغيل فندق عائم بأسوان بعد تسمم 15 شخص تناولوا الغداء فيه

اللواء مجدي حجازي

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وقف تشغيل الفندق العائم  الذي اشتكى بعض النزلاء عليه من سوء الوجبات الغذائية بالفندق مما نتج عنه تسمم 15 شخص تناولوا الغداء بالفندق قبل استقلالهم للقطار من محطة أسوان إلى القاهرة.

وجاء قرار المحافظ اليوم بعد قيامه بزيارة مفاجئة للفندق العائم برفقة وكيل وزارة السياحة، وأكتشف المحافظ بنفسه  تدنى حالة النظافة العامة في مطبخ الباخرة السياحية ، مع وجود بعض الأعطال الفنية في المبردات والثلاجات التي تحفظ مستلزمات تجهيز الوجبات ، بالإضافة إلي سوء حالة العاملين وعدم لتزامهم  بإشتراطات النظافة وحسن المظهر.

وبناءًا على هذه الجولة المفاجئة قرر المحافظ  وقف تشغيل الفندق العائم عن الرحلات النيلية لحين قيام لجنة مشكلة من مديري الصحة والسياحة والطب البيطري والحماية المدنية وشرطة العائمات والنقل النهري والمراسي لإعداد تقرير وافي عن الحالة الفنية وجودة الخدمات السياحية المقدمة علي الفندق، لافتاً إلى أنه تم تكليف اللجنة أيضاً بالمرور علي جميع الفنادق العائمة التي توجد بمختلف المدن السياحية للمحافظة من الآن ولمدة أسبوع لمراجعة كافة الإشتراطات بهذه الفنادق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية مع الصلاحية الفنية مع عرض تقرير عن اليوم السابق للمرور يومياً.

وأضاف مجدى حجازى بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي حرصاً من المحافظة على سلامة وصحة السائحين والزائرين لها وخاصة في إطار الإستعدادات لموسم السياحة الداخلية خلال أجازة نصف العام الدراسي بجانب الحركة السياحية المتوقعة لحضور فعاليات ظاهرة تعامد الشمس علي معبدي أبو سمبل.

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