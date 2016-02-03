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مقتل 3 من أبناء مدينة رفح على يد «أنصار بيت المقدس»

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مقتل 3 من أبناء مدينة رفح على يد «أنصار بيت المقدس» مقتل 3 من أبناء مدينة رفح على يد «أنصار بيت المقدس»

أرشيفية

لقي ثلاثة شباب من بدو مدينة رفح مصرعهم، اليوم الأربعاء، على أيدي عناصر تنظيم بيت المقدس.

وقال أهالي مدينة رفح إنه “تم العثور على جثث الـ 3 مخطوفين لدى تنظيم بيت المقدس بحي الرسم بمدينة رفح.

وأضاف الأهالي “أنه تبين ذبحهم من الرقبة وإطلاق الرصاص على رءوسهم”، على حد وصفهم

وأشار الأهالي إلى أن من بين القتلى شاب سبق اختطافه يدعي وائل الشاعر 28 عام.

وأكد أهالي رفح أن تنظيم بيت المقدس قام بقتل الثلاث مخطوفين انتقام منهم بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن ضد التنظيم.

أكد مصدر أمني أن تنظيم بيت المقدس قام باختطاف خمسة أشخاص آخرين بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن.

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