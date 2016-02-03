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غدًا| نقل حطام الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء إلى القاهرة

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34b4519d-60ce-40ea-9377-5e8d2dca70e0أكدت مصادر أمنية بسيناء، أنه سيتم غدًا الخميس نقل حطام الطائرة الروسية التي سقطت في وسط سيناء، حيث وصلت إلى مدينة الحسنة المعدات والشاحنات الخاصة لنقل حطام الطائرة المنكوبة إلى القاهرة.

وأكد شهود عيان من القاطنين بوسط سيناء بالمنطقة المحيطة بسقوط الطائرة، أنهم شاهدوا معدات بمكان سقوط الطائرة تستعد لنقل حطام الطائرة النكوبة إلى القاهرة، على حد علمهم.

كانت طائرة روسية على متنها 224 شخصا سقطت بالقرب من مدنية العريش بسيناء صباح اليوم، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى روسيا، بعد فقدان الاتصال بها.

وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة، من ركاب رحلة شركة “كوجاليمافيا” رقم 9268 من شرم الشيخ إلى “سان بطرسبرج”.

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