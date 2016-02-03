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وزيرا النقل والانتاج الحربى يناقشان العرض الروسى بتصنيع 700 عربة ثالثة مكيفة

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وزيرا النقل والانتاج الحربى يناقشان العرض الروسى بتصنيع 700 عربة ثالثة مكيفة وزيرا النقل والانتاج الحربى يناقشان العرض الروسى بتصنيع 700 عربة ثالثة مكيفة
اجتمع الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، مع اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، لمناقشة العرض المقدم من الشركة الروسية ترانس ماش هولدنج لتصنيع 700 عربة درجة ثالثة مكيفة، بحيث يكون تصنيع العربات مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى حضورحسن محمد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.

وضر الاجتماع من الجانب الروسي كيرى ليبا ،رئيس مجلس إدارة الشركة وسيرجو كوربا نوف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية، وقيادات الهيئة القومية للانتاج الحربى وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد .

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