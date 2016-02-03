أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

Google+ Print
إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

أرشيفية

أصيب 6 أشخاص اليوم الأربعاء أثر أنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربي قنا  نجع حمادى أمام قرية الترامسة بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز قنا.

كشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى «قنا – نجع حمادى» الغربى فوجئ قائدها بإختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى أنقلابها

ونتج عن الحادث إصابة كلا من  إسراء . م . م 30 سنة ،و روان . س . س 12 سنة ،و يوسف . م . ص 11سنة ،و أحمد . م . م 32 سنة ، وشقيقته  خلود 12 سنة ، و أنوار. ا . ا 40 سنة

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا