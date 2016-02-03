إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

أصيب 6 أشخاص اليوم الأربعاء أثر أنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربي قنا نجع حمادى أمام قرية الترامسة بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز قنا.

كشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى «قنا – نجع حمادى» الغربى فوجئ قائدها بإختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى أنقلابها

ونتج عن الحادث إصابة كلا من إسراء . م . م 30 سنة ،و روان . س . س 12 سنة ،و يوسف . م . ص 11سنة ،و أحمد . م . م 32 سنة ، وشقيقته خلود 12 سنة ، و أنوار. ا . ا 40 سنة

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.