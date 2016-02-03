طلب أوراق انتخابات دائرة الدقي للفصل في الطعن على فوز أحمد مرتضى منصور

قررت دائرة الخميس إجراءات بمحكمة النقض، مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإرسال الأوراق الخاصة بالانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة من محاضر فرز وبطاقات، وذلك للفصل في الطعن المقدم من المرشح السابق العميد مدحت الحناوي على فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد الدائرة.

وطالب مقدمي الطعن، أثناء جلسة التحقيق أمام الدائرة اليوم، بضم أوراق الانتخابات إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور والمتعلق للاطلاع على إقرار ذمته المالية حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكي لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

كان المحامي شحاتة محمد شحاتة، المحامى، وكيلا عن مدحت محمود عبد الغفار الحناوى، المرشح عن دائرة العجوزة والدقى فى انتخابات مجلس النواب 2015 ضد فوز احمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان عن ذات الدائرة.

وطالب فى طعنه رقم 37 ببطلان إعلان نتيجة الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة (العجوزة والدقى) فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور وإعادة الانتخابات التى جرت بالدائرة لوقوع مخالفات أثرت فى إجراءاتها الصحيحة وفقا للقانون وأدت إلى بطلانها.

وأضاف الطعن، أن الحناوى لم يوفق فى الإعادة وتلك النتيجة وليدة لانتهاكات وقعت أثناء العملية الانتخابية ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية أثناء إجراء التصويت، أثرت بطريق مباشر وغير مباشر على تلك النتيجة غير المتوقعة وهذه المخالفات.