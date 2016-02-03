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إرسال أوراق اتهام 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة بالتزوير لـ"الاستئناف"

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إرسال أوراق اتهام 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة بالتزوير لـ"الاستئناف" إرسال أوراق اتهام 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة بالتزوير لـ"الاستئناف"
قرر محمد الفيشاوى، رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام للنيابات، اليوم الأربعاء، إرسال أوراق اتهام 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بتزوير منطوق حكم خاص بمتهمين فى قضايا جنائية لصالحهم إلى نيابة الاستئناف؛ لأنها المحكمة المختصة بإحالة العاملين بالمحاكم إلى محكمة الجنايات؛ تمهيدا لمحاكمتهم.

والمتهمون هم كل من: "س.ا"، "ع.م"، "س.ه"، "م.ر"، فى 4 قضايا منفصلة، وجميعهم أنكروا الواقعة وتبادلوا الاتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مفتش الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بمنطقة العباسية، أثناء الفحص الدورى لدفاتر السودان، ودفاتر يوميات الجلسات، تبين عدم وجود تطابق بين حيثيات حكم القضايا، واختلاف ما سجله القاضى وما دونته السكرتارية.

على الفور أبلغ السلطات الأمنية التى أثبتت تزوير الأوراق ومنطوق الحكم لصالح المتهمين مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بعد توجيه تهم تزوير محررات رسمية، استعمال محرر مزور، تقليد توقيع القضاة، وتلقى الرشوة والتربح.

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