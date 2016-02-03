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مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يتفقد محطة مياه أكتوبر الأسبوع المقبل

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مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يتفقد محطة مياه أكتوبر الأسبوع المقبل مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يتفقد محطة مياه أكتوبر الأسبوع المقبل
كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، أن الرئيس السيسى سيتفقد عددًا من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"ـ أن الرئيس السيسى سيتفقد محطة مياه أكتوبر، التى تم تشغيلها بصفة تجريبية الشهر قبل الماضى.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المحطة بصفة رسمية فى ظل زيارة الرئيس السيسى للمدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس السيسى سيتفقد أيضًا مشروع الاسكان الاجتماعى بالمدينة، والـ13 ألف وحدة التى تم طرحها لمحدودى الدخل شهر أغسطس الماضى، وتم إجراء القرعة الأيام الماضية.

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