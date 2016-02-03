إزالة 205 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا خلال يناير

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وازالة عدد 205 حالة تعد على الارض الزراعية بمساحة 7 فدان و20 قيراط و23 سهم، وذلك على مدار شهر يناير الماضى خلال حملات الإزالة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا ، أنه تم ازالة 62 حالة تعدى بالمنيا بمساحة 2 فدان و5 قيراط و16 سهم، و32 حالة ببنى مزار بمساحة فدان و4 قيراط و19 سهم.

وأضاف التقريرأنه تم إزالة 23 حالة بمغاغة بمساحة 22 قيراط و18 سهم، و21 حالة بملوى بمساحة فدان و6 سهم، و 12 حالة بديرمواس بمساحة 15 قيراط و14 سهم.

وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة 9 حالات بسمالوط بمساحة 7 قيراط و18 سهم، و7 حالات بالعدوة بمساحة 4 قيراط و18 سهم، و 3حالات بأبوقرقاص بمساحة قيراط و12 سهم، بالاضافة إلى إزالة 36 حالة تعدى على أرض إصلاح زراعى بمساحة فدان و5 قيراط و22 سهم.

من جانبه، شدد محافظ المنيا على استمرار هذه الحملات و التصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأرض الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها ، خاصة التي لا تزال في المهد.