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تعيين خدمات أمنية ومرورية على الطريق القديم لتأمين طلاب جامعة سوهاج

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تعيين خدمات أمنية ومرورية على الطريق القديم لتأمين طلاب جامعة سوهاج تعيين خدمات أمنية ومرورية على الطريق القديم لتأمين طلاب جامعة سوهاج
أصدر اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قرارا عاجل بتعيين خدمات أمنية بقيادة ضابط بمنطقة الكوبرى المنهار لمنع صعود أى شخص أو مركبة عليه، بالإضافة إلى تعيين خدمات ثابتة على طريق الجامعة القديم الذى يستخدمه الطلاب فى عملية الذهاب والعودة، وكذلك العاملين وأعضاء هيئة التدريس للحد من السرعة الزائدة للسيارات على الطريق وتجنب الحوادث المرورية، خاصة أن الطريق شهد العام الماضى انقلاب ميكروباص محمل بالطالبات فى الترعة المجاورة له .

وأوضح مدير أمن سوهاج أننا نتابع الموقف عن قرب وهناك تواصل تام بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية أمن سوهاج، كما أنه تم إخطار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالواقعة، والذى أصدر تعليمات مشددة بالمتابعة وتأمين حركة الطلاب من وإلى الجامعة الجديدة وتعيين خدمات مرورية على مدار الساعة.

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (1)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (2)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (3)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (4)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (5)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (6)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (7)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (8)

جوله، احمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج (9)
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