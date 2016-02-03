رئيس حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لنقل الباعة الجائلين من ميدان المؤسسة

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "افتتحه "محلب" بتكلفة 30 مليون جنيه.. بالصور.. ميدان المؤسسة العمالية بشبرا موقف عشوائى وسوق للباعة الجائلين"، قام المحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ومساعده محمد محمود، بناء على تكليفات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بشن حملة لنقل الباعة الجائلين الذين كانون قد احتلوا الميدان ببضائعهم، ما كان يتسبب فى إعاقة حركة المواطنين، وتم مصادرة بعض البضائع وعربة كبدة.

كان "اليوم السابع " نشر تحقيقا جاء فيه احتل الباعة الجائلون والمتسولون ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فى شهر يوليو قبل الماضى وعدد من الوزراء بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن تطوير الميدان واستغله سائقى التوك توك وسيارات السرفيس فى عمل مواقف عشوائية فى نهر الطريق بالرغم من صدور قرارات بمنع وقوف أى سيارات به للعمل على السيولة المرورية بطريق مصر إسكندرية الزراعى من الاتجاهين.

ورصد "اليوم السابع" معاناة المواطنين الذين يعبرون الميدان ليدخلوا نفق المشاة ليستقلوا مترو الأنفاق بمحطة شبرا الخيمة والقطارات المتجهة للجيزة، وباقى الخطوط الأخرى فيجدوا كل شبر بالميدان قد افترشه الباعة الجائلون والمتسولون الذين استغلوا غياب المسئولين عن متابعة ما يتم بالرغم من قرب حى غرب شبرا الخيمة من الميدان.

- افتتحه "محلب" بتكلفة 30 مليون جنيه.. بالصور.. ميدان المؤسسة العمالية بشبرا موقف عشوائى وسوق للباعة الجائلين