افتتاح 11 منشأة شرطية بالفيوم

أعلن اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم أن عدد المنشآت الشرطية التى سيتم افتتاحها اليوم 11 منشأة منها منشآت جديدة وعدد آخر من مراكز الشرطة والنقاط التى تعرضت للتخريب فترات سابقة.

وأشار مدير الأمن إلى أن المنشآت تتضمن قسم شرطة الفيوم "ثان"، وأعمال تجديد وتطوير مركز شرطة الفيوم، ومبنى مركز شرطة طامية، ومبنى إعاشة المجندين بإدارة قوات الأمن، ومبنى استراحة الأفراد بإدارة قوات أمن الفيوم، ومخبز الفرن الآلى بإدارة قوات أمن الفيوم، وموقع الحراسات المشددة بمحطة مياه الشرب بقرية العزب، وموقع الحراسات المشددة بمحطة تعبئة الغاز بقرية كوم أوشيم، وافتتاح وتطوير نقطة شرطة الناصرية بمركز الفيوم، وأعمال تطوير نقطة شرطة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وتطوير الصالة الرياضية بديوان مديرية أمن الفيوم.

وقدمت العلاقات العامة بمديرية أمن الفيوم، عرض "داتا شو" عن المنشآت الشرطية، التى يتم افتتاحها، اليوم، فى جولة يشارك فيها المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، واللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد واللواء خالد الجبرتى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونواب البرلمان عن المحافظة، والصحفيين والإعلاميين، ومفتش الأمن الوطنى، وقيادات أمنية.