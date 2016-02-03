بالصور.. إضراب عمال مصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ للمطالبة بزيادة المكافآت

أضرب عمال مصنع الدلتا للسكر بالحامول، اليوم الأربعاء، عن العمل، للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بالمصانع المماثلة، كالدقهلية للسكر، بالإضافة إلى زيادة المكافآت.

وقال محمد أحمد حسن، من العاملين بالمصنع، إننا تقدمنا بمطالبنا لمدير مصنع الدلتا للسكر وطالبناه برفعها لرئيس مجلس الإدارة، مضيفا أن مطالبنا متمثلة فى ألا تقل الأرباح عن العام الماضى مع إعفائها من الضريبة، ودراسة فرق الدخل بين موظف الدلتا وموظف الدقهلية للسكر، تعديل جدول الحافز من الاستخلاص، تعديل لائحة مكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون مكافأة نهاية الموسم 3 أشهر عن كل 100 ألف طن سكر إنتاج خالية من الضرائب، بالإضافة إلى 4 أشهر مناسبات مدارس وأعياد، جميعها خالية من الضرائب أسوة بالدقهلية.

وأضاف حسن، كما طالبنا بزيادة 7 أيام على رصيد الإجازات السنوية طبقا للقانون 47 وإجازة الموسم منحة من الشركة دون الرجوع إلى إدارة الشركة، وتعديل اللائحة الطبية بكل ما فيها من أسعار كشف وعمليات وتحويلات وخلافه.

يذكر أن العميد إبراهيم عبدالعزيز عضو مجلس النواب والدكتور عبدالعزيز حموده عضو مجلس النواب توجهوا للمصنع فى محالة منهم لإثناء العمال عن إضرابهم، ولكن العمال رفضوا، وحمل النائبان مطالبهم لرفعها لرئيس مجلس الإدارة للبت فيها.