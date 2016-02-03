رئيس لجنة "الكبد" بالتأمين الصحى تزور الشرقية

زارت الدكتورة هبة سعيد المشرف العام على لجان الكبد بالهئية العامة للتأمين الصحى، اليوم الأربعاء محافظة الشرقية، حيث كان فى استقبالها الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير فرع التأمين بالمحافظة.

وتوجهت هبة سعيد إلى مقر مركز "سيكيم" الطبى، والكائن بمنطقة الكتيبة فى مركز بلبيس، لإجراء معاينة له والتأكد من جاهزية المكان والطاقم الطبى والتمريض، تمهيدا لفتح لجنة للكبد فيه، للتسير على مرضى مراكز بلبيس وابوحماد والعاشر من رمضان .

وقال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، إنه سيتم تدريب الطاقم الطبى والصيادلة على بروتوكولات الهئية لصرف علاج فيرس سى، لافتا أن العيادة ستعمل على تخفيف معاناة السفر على المرضى وكذلك طوابير الانتظار.

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