أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس لجنة "الكبد" بالتأمين الصحى تزور الشرقية

Google+ Print
رئيس لجنة "الكبد" بالتأمين الصحى تزور الشرقية رئيس لجنة "الكبد" بالتأمين الصحى تزور الشرقية
زارت الدكتورة هبة سعيد المشرف العام على لجان الكبد بالهئية العامة للتأمين الصحى، اليوم الأربعاء محافظة الشرقية، حيث كان فى استقبالها الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير فرع التأمين بالمحافظة.

وتوجهت هبة سعيد إلى مقر مركز "سيكيم" الطبى، والكائن بمنطقة الكتيبة فى مركز بلبيس، لإجراء معاينة له والتأكد من جاهزية المكان والطاقم الطبى والتمريض، تمهيدا لفتح لجنة للكبد فيه، للتسير على مرضى مراكز بلبيس وابوحماد والعاشر من رمضان .

وقال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، إنه سيتم تدريب الطاقم الطبى والصيادلة على بروتوكولات الهئية لصرف علاج فيرس سى، لافتا أن العيادة ستعمل على تخفيف معاناة السفر على المرضى وكذلك طوابير الانتظار.
>زيارة-المشرف-العام-على-لجان-الكبد-بالهيئة-العامة-للتأمين-لمركز-سيكم-ببلبيس-(1)

زيارة-المشرف-العام-على-لجان-الكبد-بالهيئة-العامة-للتأمين-لمركز-سيكم-ببلبيس-(2)

زيارة-المشرف-العام-على-لجان-الكبد-بالهيئة-العامة-للتأمين-لمركز-سيكم-ببلبيس-(3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365