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تموين الإسكندرية يضبط سلعا تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية يضبط سلعا تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية يضبط سلعا تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أجرى ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتأكدت الحملة من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق وصلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، وقامت شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية بالاستمرار فى طرح وجبات الأسرة بسعر 30 جنيهاً للوجبة.

وضبطت الحملة، كل من " حسين . ع " - 37 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته للبيع " 120 " كيلو جرام جبن به تغيير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" كريم .ر"- 29 سنة صاحب محل بقالة تموينية لحيازته عدد " 20 " بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين وعدد " 281 " عبوة مياه غازية وعدد " 20 " عبوة سردين منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"إسلام.م" - 29 سنة سائق أثناء قيادته السيارة رقم د ف ب 8371 " نقل " محمل عليها عدد "40 " جوال أعلاف أرانب بإجمالى وزن " 2 طن " غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما تم ضبط " ناصر .م " - 45 سنة صاحب محل لبيع السجائر لحيازته وعرضه للبيع عدد " 800 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، ومر ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمرور على المطاحن بمنطقة حى وسط الإسكندرية، وتم تحرير عدد " 17 " محضر سحب عينات لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة التموين بيانها كالتالى "7 عينة دقيق بلدى - 7 عينة قمح معد للطحن- 3 عينة ردة ناعمة".

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مصر 365

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