إصابة سيدة ونجلها فى حريق منزلهما بالإسكندرية

أصيبت سيدة ونجلها فى حروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق بحمام مسكنهما.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من الرائد ياسر القطان رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بنشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 428 شارع جمال عبدالناصر.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى ونشوب الحريق بحمام الشقة واحتراق سخان كهربائى وبعض الملابس داخل الحمام.

أسفر الحريق عن إصابة "2" من قاطنى الشقة كل من "سناء.م"- 54 سنة ربة منزل بحالة اختناق نتيجة تصاعد الدخان، ونجلها "محمد.ع"- 29 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى للعلاج، بسؤال مالك الشقة "عزيز. م"- 60 سنة صاحب شركة أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصله للسخان ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه وجارٍ العرض على النيابة.